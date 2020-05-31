سلاح الجوي الليبي يستهدف مواقع المرتزقة السوريين في مصراتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

نفذت مقاتلات السلاح الجوي الليبي، الأحد، سلسلة من الضربات الجوية على مواقع المليشيات والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا شرقي مصراتة.



وذكرت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، أن "سلاح الجو بدأ منذ صباح السبت سلسلة من الاستهدافات على تمركزات المليشياتت المدعوم والموالية لتُركياً في محيط منطقة بوقرين".

Advertisements

واستهدفت المقاتلات مواقع خصصتها المليشيات لتخزين الأسلحة والذخائر والعربات والآليات في مناطق وادي زمزم والقداحية ومزارع النهر والهيشة شرقي مصراتة.

وأضافت الشعبة في إفادات متتالية أن القوات المسلحة نجحت في صد هجوم المليشيات المدعومة تركيا في عدة محاور أبرزها عين زارة وكوبري المطار ومحور الرملة في المحاولة السادسة على التوالي لها للهجوم على القوات.

وتابعت أن المعارك لازالت مستمرة وبقوة في محور الكازيرما، ما تسبب في خسائر كبيرة في صفوف أفراد المليشيات وآلياتهم، مؤكدة أن قوات الجيش الليبي ثابتة في جميع المحاور.