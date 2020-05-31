شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 1230 حالة من كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 1230 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) . وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن بلغت 11386 حالة، مشيرًا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض وسيجري نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد - 19 ) تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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