كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر تسجيل حالتين إصابة جديدة بكورونا في الصين و4 في تايلاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأحد، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، وذلك مقابل 4 حالات في اليوم السابق له.

وكشفت لجنة الصحة الوطنية في الصين، على موقعها الالكتروني أن الحالتين وافدتان من الخارج.

وبحسب اللجنة الصحية الصينية، بلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين 83001، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

وبالنسبة لتايلاند، سجل المركز الحكومي لمكافحة فيروس كورونا، 4 حالات إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3081، بينما استقر عدد الوفيات عند 57.

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وكانت متحدثة باسم المركز، ذكرت أن المرضى الجدد كانوا في الحجر الصحي بعد قدومهم من الإمارات وتركيا والسعودية.

وأضافت المتحدثة، أن عدد حالات العدوى المحلية تراجعت بدرجة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى أن 80% تقريبا من الحالات الجديدة تخص مواطنين عادوا من الخارج.

واعتبارا من غد الاثنين، تبدأ تايلاند إعادة فتح المزيد من الأنشطة التجارية التي تصنف مخاطرها عادة بين متوسطة ومرتفعة، ومنها دور السينما ومراكز اللياقة البدنية.