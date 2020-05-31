مقتل شقيقين وإصابة خطيرة بإطلاق نار خلال شجار بحوارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شقيقان وأصيب شخص ثالث بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء شجار تخلله إطلاق نار وقع صباح اليوم الأحد، في بلدة حوارة قضاء نابلس في الضفة الغربية.
وأعلن المتحدث باسم الشرطة في السلطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات عن مقتل مواطنين إثنين وإصابة آخر بإصابات وصفت بالخطيرة، بإطلاق نار في بلدة حوارة جنوبي نابلس.
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