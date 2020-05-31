شكرا لقرائتكم خبر عن البيضاء.. إفشال عملية تسلل للحوثيين ومقاتلات التحالف تدمر تعزيزات ومخازن أسلحة والان مع التفاصيل

الأحد 31 مايو 2020 أفشلت القوات الحكومية، الساعات الماضية، محاولات تسلل حوثية باتجاه مواقع للجيش بجبهة قانية الوهبية شمال محافظة البيضاء، وسط اليمن.

يأتي ذلك ضمن محاولات مليشيا الحوثي استغلال وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف والتزم به الجيش. Advertisements وقالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية تصدت لهجمات شنّتها عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش في جبهة قانية، وتمكنت من كسر تلك الهجمات وكبدت المليشيات خسائر بشرية، إضافة إلى تدمير عتاد عسكري. واستهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في تبة الشهيد وشبكة حوران بخمس غارات، ودمرت مخازن للأسلحة والذخائر.

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