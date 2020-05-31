شكرا لقرائتكم خبر عن "الأقصى" يفتح أبوابه للمصلين اليوم مع فرض بعض الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل
ودخل المسجد صباح اليوم زهاء 700 مصل لأداء صلاة الفجر معظمهم يرتدون كمامات ويحملون سجاد للصلاة، ويهتفون ( الله أكبر ) فرحين بالعودة لهذا المكان المقدس، بينما سجد بعضهم مقبلين الأرض عند دخولهم.
وأرجع مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الفلسطيني قرار إعادة فتح المسجد المغلق منذ 15 مارس إلى بطء انتشار مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.
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