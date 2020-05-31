اعتقال مذيع بمحطة إذاعية مغربية في إسبانيا طالب بملايين الصفعات لأستاذة فلسفة مغربية

اعتقلت السلطات الأمنية الإسبانية المذيع المغربي مصطفى الأوغادي، الملقب بتشادو، بسبب التعبير عن كراهيته لأستاذة الفلسفة المغربية مينة بوشكيوة، خلال برنامج على محطة حياتي، التي تبث من إسبانيا.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، بينها صحيفة “إلكونفيدونسيال”، أن اعتقال المذيع المغربي جاء بعد يومين من مهاجمته لأستاذة الفلسفة ووصفه لها بـ”الملحدة”.

وتابعت الصحيفة “نسي المذيع أنه يتحدث من إسبانيا، ولم يتردد في التعبير عن كراهيته لأستاذة الفلسفة”.

وشدد المصدر ذاته على كون المحطة الإذاعية التي كانت تسمى في السابق بـ”أصوات” تعتبر أول إذاعة عربية في إسبانيا تبث من مدينة كورنيا دي يوبريغات التابعة لكتالونيا.

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وأكدت الصحيفة أن المذيع المغربي هاجم الحياة الخاصة لأستاذة الفلسفة، واتهمها بكونها غير متزوجة ولديها عقدة من الرجال، وأنها تحب الأطفال الصغار، وأنها تتباهى بكونها ليبيرالية وأن جسدها في متناول الجميع.

وأبرزت الصحيفة أن المذيع وصف الأستاذة بكونها ملحدة وعابدة للحمير والحشرات، وأن هناك 1.2 مليار مسلم سيوجهون لها 1.2 مليار صفعة لتقليلها الاحترام للرسول.

وعلمت الشرطة الاسبانية، وفق ما كشفته يومية “إلموندو” الواسعة الانتشار، بالواقعة من خلال استنكار مغربية على الصفحة الرسمية للأمن الاسباني.