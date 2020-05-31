شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات «كورونا» في إيران تقترب من 50 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

اعترفت وزارة الصحة الإيرانية بأنه بعد أربعة أسابيع من عودة الموظفين للعمل بعد رفع الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» فقدت الحكومة السيطرة على الوباء؛ إذ أعلنت زيادة عدد المصابين بنسبة 250% مقارنة بالشهر الماضي.

فيما أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» حتى الجمعة تزيد على 47800 شخص في 323 مدينة إيرانية، مشيرة إلى أن عدد الوفيات في خوزستان 3585 وفي أذربيجان الشرقية 1625 وفي لورستان 1455 وفي أذربيجان الغربية 1295 وفي كرمانشاه 1097 وفي فارس 1060 وفي كردستان 840 وفي كرمان 553 شخصًا.

من جهته قال رئيس النظام حسن روحاني، أمس السبت، إن المساجد ستفتح أبوابها من جديد للصلاة يوميًا في أنحاء البلاد، على الرغم من أن بعض المناطق تشهد معدلات مرتفعة من العدوى بفيروس كورونا.

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وصرح روحاني للتليفزيون الرسمي أيضًا بأنه سيجري تمديد ساعات العمل في مراكز التسوق، بعدما كانت متاحة حتى السادسة مساء فقط، وذلك في خطوة إضافية ضمن خطط الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام.

وقال روحاني «ستفتح أبواب المساجد في أنحاء البلاد للصلاة يوميًا». وأضاف أنه يتعيّن الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغيره من الإجراءات الصحية.

وقال رئيس المركز الصحي في غرب الأحواز: حددنا أكثر من 5 آلاف مريض في منطقة المركز الصحي غرب وشرق المنطقة، وهناك مصاب واحد أو اثنان في كل أسرة.