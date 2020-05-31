شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي.. تقدم مستمر بمحاور طرابلس والان نبدء بالتفاصيل
وقال بيان الشعبة إن المرتزق سوري الجنسية، ويُدعى مراد أبو حمود العزيزي، وقتل في محور المطار بالعاصمة، مشيرًا إلى أن «فرقة السلطان مراد» هي فصيل سوري مسلح، يضم أغلبية من العناصر المنتمية إلى كتائب تركمان سوريا ومدعوم من تركيا.
كما أكدت شعبة الإعلام الحربي، تمكّن قوات الجيش من السيطرة على مناطق «مثلث الكهرباء وكوبري المطار وشارع الغاز ومحور الرملة وتدمير وإلحاق خسائر كبيرة في صفوف ميليشيات الوفاق التي تستخدم المدنيين دروعًا بشرية»، مشيرة إلى أن الجيش الليبي تصدى لمحاولات تقدم ميليشيات الوفاق في محور «كازيرما».
يأتي هذا فيما كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن استمرار نظام أردوغان في إرسال شحنات الأسلحة سرًّا إلى ليبيا، وذكر التقرير أنّه في 24 من يناير الماضي، أبحرت سفينة من ميناء «مرسين» التركي إلى ميناء قابس التونسي، ولكن على بُعد 400 كيلو متر قبالة سواحل ليبيا تم إيقاف جهاز الإرسال والاستقبال في السفينة، واختفت من على شاشات الرادار، ثم في 28 من الشهر ذاته ظهرت في الشمال الشرقي من العاصمة الليبية طرابلس، والتقط قمر صناعي سفينة تتطابق أبعادها ومخطط ألوانها تمامًا مع أبعاد السفينة التركية المختفية، وكانت برفقة فرقاطة حربية من فئة «جي»، مشيرًا إلى أن البحرية التركية هي الوحيدة التي تستخدم مثل هذه الفرقاطات.
وكان عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي علي التكبالي كشف عن تواجد ما يقرب من 10500 مرتزق سوري و1500 مستشار عسكري تركي في ليبيا، مؤكدًا أن الجيش الليبي قادر على دحر العدوان التركي الذي جلب الإرهاب، ويريد احتلال الأراضي الليبية ونهب خيراتها.
على صعيد متصل، اتفق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والقبرصي نيكوس أنستسيادس على اتخاذ الخطوات الملائمة لوقف تنفيذ اتفاق تعيين الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية غير الشرعية بوصفه اتفاقًا غير قانوني، وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية «الجمعة» إن السيسي أدان الاتفاق خلال اتصال هاتفي جرى بينه وبين نظيره القبرصي.
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