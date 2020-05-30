كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن 66 حالة التي تم تسجيلها وزعت على كل من جهة الدار البيضاء ب49 حالة و14 حالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وحالتين بجهة مراكش آسفي، وحالة واحدة بجهة بني ملال خنيفرة.
وأضافت الوزارة في التصريح الصحافي اليومي حول الوضع الوبائي لانتشار كورونا في المغرب أن الجهة الباقية لم تسجل فيها أي حالات إصابة في 24 ساعة الأخيرة.
مقابل ذلك، كشفت الوزارة أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي توجد في أقسام الإنعاش انخفض عددها إلى 18 حالة، 7 منها في جهة الدار البيضاء السطات، و6 في جهة طنجة تطوان الحسيمة، و4 في جهة مراكش آسفي، وحالة واحدة بجهة فاس مكناس.
أنا بالنسبة لحالتي الوفاة التي تم تسجيلهما خلال 24 ساعة الأخيرة، فقد أكدت الوزارة أن حالة واحدة بجهة الدار البيضاء السطات، والثانية في جهة طنجة تطوان الحسيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر التوزيع الجغرافي لانتشار كورونا.. إصابات 24 ساعة سجلت في 4 جهات فقط وعدد الموجودين في أقسام الإنعاش ينخفض إلى 18 شخصا -التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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