مصرف التنمية الدولي يوجه فروعه باستئناف العمل الرسمي يوم غد الاحد

وجه مصرف التنمية الدول، الاحد، جميع فروعه باستئناف العمل الرسمي ابتداء من يوم غد الاحد.
وقال المصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه انه" وجه جميع فروعه باستئناف العمل الرسمي بدأ من يوم غد الاحد وذلك اغرض صرف رواتب ومستحقات منتسبين الدوائر الحكومية".
واضاف انه "وجه ايضا بضرورة التقيد بتوجيهات وتعليمات خلية الازمة باتباع شروط السلامة والوقاية الصحية لموظفين وزبائن المصرف على حد سواء.
وتأسس مصرف التنمية الدولي في العام 2011 ، برأس مال أولي قدره 100 مليار دينارعراقي- وبات اليوم رأس مال مدفوع قيمته 250 مليار دينارعراقي (أي ما يوازي 210 مليون دولار أمريكي)- وسرعان ما تقدّم وحجز لنفسه مكانة بين المصارف الرائدة محلياً وإقليمياً مقدّماً خدمات مصرفيّة مختلفة للأفراد والشركات.
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