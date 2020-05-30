مصرف التنمية الدولي يوجه فروعه باستئناف العمل الرسمي يوم غد الاحد

وجه مصرف التنمية الدول، الاحد، جميع فروعه باستئناف العمل الرسمي ابتداء من يوم غد الاحد. وقال المصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه انه" وجه جميع فروعه باستئناف العمل الرسمي بدأ من يوم غد الاحد وذلك اغرض صرف رواتب ومستحقات منتسبين الدوائر الحكومية". Advertisements واضاف انه "وجه ايضا بضرورة التقيد بتوجيهات وتعليمات خلية الازمة باتباع شروط السلامة والوقاية الصحية لموظفين وزبائن المصرف على حد سواء. وتأسس مصرف التنمية الدولي في العام 2011 ، برأس مال أولي قدره 100 مليار دينارعراقي- وبات اليوم رأس مال مدفوع قيمته 250 مليار دينارعراقي (أي ما يوازي 210 مليون دولار أمريكي)- وسرعان ما تقدّم وحجز لنفسه مكانة بين المصارف الرائدة محلياً وإقليمياً مقدّماً خدمات مصرفيّة مختلفة للأفراد والشركات.

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