استطلاع: الناخبون الأتراك يهددون عرش أردوغان

كشفت نتائج استطلاع جديد للرأي عن تراجع نسبة من يرغبون في التصويت لصالح الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان إلى 39%، ما يعني خسارته في أول انتخابات رئاسية.



ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، السبت، أجرت الاستطلاع شركة "أوراسيا" التركية للأبحاث، حول اتجاهات الجماهير بشأن انتخابات الرئاسة المقبلة.

وبحسب النتائج، فإن نسبة من قالوا "سأصوت لأردوغان إذا كان مرشحًا"، لا تزال في نطاق نسبة 39-40%، بينما قفزت نسبة من اختاروا "لن أصوت لأردوغان" إلى 46-47%.

النتائج نفسها أشارت إلى أن فرص أردوغان في الفوز بالرئاسة تتراجع أمام رئيس بلدية إسطنبول، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، إذا ما خاض الأخير الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وأظهرت النتائج أن نسبة من يختارون إمام أوغلو بلغت 45.5%، في حين ظل معدل تصويت أردوغان عند 40.4%.

وذكرت شركة الاستطلاعات أنه عندما كانت المقارنة بين أردوغان ورئيس بلدية أنقرة عن حزب الشعب الجمهوري، منصور يافاش، فإن الأخير حصل على نسبة 39.7%، فيما حصل أردوغان على 39.9% من الأصوات.

غير أن الاستطلاع ذكر أنه عند إضافة أصوات المترددين الذين يميلون عادة لاختيار المعارضة، فإن حظوظ يافاش ستكون أفضل أمام أردوغان.

ولفتت الشركة إلى أنه "بالنظر إلى هذه النتائج، فإن غالبية الأتراك يتجهون للتصويت لصالح الشخص المنافس لأردوغان، بغض النظر عن اسمه.

وثمة نقطة أخرى شملها الاستطلاع تتعلق بـ"السياسيين المثيرين للإعجاب"، ووفق ما ذكره المشاركون جاء أكرم إمام أوغلو في المركز الأول بنسبة 49.7%، تبعه وزير الداخلية سليمان صويلو بنسبة 40%.