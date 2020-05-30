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البنتاغون ترفع درجة التأهب استعداداً لنشر قواتها على خلفية احتجاجات ودمار

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، رفع درجة التأهب في بعض قواتها استعدادا لنشرها المحتمل في مدينة مينيابوليس، التي تشهد أعمال اضطرابات مستمرة.
وقال البنتاغون، في بيان، إنه وجه لبعض القوات المسلحة التابع له في الدائرة العسكرية الـ10 بالاستعداد للانتشار في مينيابوليس في غضون 4 ساعات حال تلقي طلب في ذلك من قبل السلطات المحلية.

وأضافت الوزارة مع ذلك أن حاكم ولاية مينيسوتا لم يطلب حتى الآن دعما من قبل قوات الدائرة العسكرية الـ10 لمساعدة الحرس الوطني أو أجهزة الأمن.


وأعلن الرئيس الأمريكي، السبت، أن القوات المسلحة تستطيع الانتشار في مينيابوليس بشكل سريع جدا حال طلبت السلطات المحلية ذلك.

وأشعل مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، جراء عملية القبض عليه من قبل عناصر في مينيابوليس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا، يوم 25 مايو، احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية تحول بعضها إلى أحداث عنف.

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