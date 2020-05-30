اعلنت مدينة الطب في بغداد، السبت، عن شفاء 32 مصاباً بفايروس كورونا وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "32 مصابا بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء وتم إخراجهم من مركز الشفاء التخصصي للأزمات". وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدينة الطب ببغداد تعلن شفاء 32 مصاباً بفايروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.