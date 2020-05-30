وفاة أول لاعب كرة قدم بفيروس “كورونا”

توفي اللاعب البوليفي ديبير فران رامون غوزمان، البالغ من العمر 25 سنة، متأثرا بمضاعفات فيروس “كورونا” المستجد.
وكشفت مصادر إعلامية بوليفية، أن اللاعب رامون، الذي كان يمارس ضمن فريق بيني، توفي رفقة والده وخاله، اللذين أصيبا بدورهما بـ”كوفيد 19″، مبرزة أنهما كانا يقيمان معه في شقة واحدة.
ولعب فران، للفئات الصغرى للمنتخبات الوطنية لبوليفيا، وكان قريبا من التوقيع لفريق بوتوسي، ونشر الموقع الرسمي للإتحاد البوليفي لكرة القدم تعزية في وفاة اللاعب رومان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
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