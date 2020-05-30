أين يقف فيروس كورونا بعد 5 أشهر من ظهوره؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أودى فيروس كورونا، بحياة مئات آلاف الأشخاص حول العالم منذ ظهوره الأول في مدينة ووهان الصينيّة في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، واقترب عدد الإصابات في الوباء إلى 6 ملايين إصابة.

وسجّلت الدول حول العالم أكثر من 364,362 حالة وفاة بالفيروس، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة لغاية ظهر اليوم السبت.

وسُجّلت رسميًّا أكثر من 5,931,510 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافي من بينهم 2,455,400 شخص على الأقل.

ولا تعكس الأرقام إلّا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولًا عدّة لا تجري فحوصا إلّا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانيات فحص محدودة.

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والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/ فبراير، هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 102,836 وفاة من أصل 1,747,087 إصابة. وتعافى ما لا يقل عن 406,446 شخصًا.

المسنون في دول أميركا اللاتينيّة (أ ب)

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررًا بالوباء هي بريطانيا بتسجيلها 38161 وفاة من أصل 271,222 إصابة، تليها إيطاليا مع 33229 وفاة من أصل 232,248 إصابة وفرنسا مع 28714 وفاة من أصل 186,797 إصابة والبرازيل مع 27878 وفاة من أصل 465,166 إصابة.

وحتّى اليوم، أعلنت الصين (دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) عن 82999 إصابة (4 إصابات جديدة بين الجمعة والسبت) بينها 4634 وفاة (لا وفيات جديدة) بينما تعافى 78302 شخصًا.

وأحصت أوروبا حتى ظهر اليوم السبت، 177,043 وفاة من أصل 2,125,665 إصابة فيما بلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معًا 109,865 من بين 1,836,473 إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 48643 وفاة (928,758 إصابة)، وآسيا 15504 وفاة (511,698 إصابة)، والشرق الأوسط 9258 وفاة (385,512 إصابة)، وأفريقيا 3917 وفاة (134,856 إصابة)، وأوقيانيا 132 وفاة (8555 إصابة).