كورونا يودي بحياة اول لاعب كرة قدم محترف في العالم

وتوفي اللاعب ديبرت فرانس جوزمان، البالغ من العمر 25 عاما من نادي جامعة بني، الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البوليفي، بعد اصابته بالفيروس

وقال رئيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم أنجيل سواريز، في بيان "نعرب عن تعازينا الصادقة لأصدقاء جوزمان وأفراد عائلته، ونطلب من الله القوة في هذه اللحظات الصعبة".



وكشفت إحصاءات جديدة أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم تقترب من عتبة الستة ملايين شخص فيما تحافظ الولايات المتحدة على الصدارة بفارق كبير في قائمة الدول الأكثر تضرراً بالوباء.