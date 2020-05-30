توجيه حكومي بتخفيض رواتب الدرجات العليا ومعالجة ازدواج الرواتب بينها لمُحتجزي رفحاء

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، بتخفيض رواتب الدرجات العليا ومعالجة ازدواج الرواتب بينها الرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء. وقال مكتب الكاظمي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم السبت، الإجتماع الدوري للجنة الإصلاح المالي، وناقش الإجتماع تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها البلد". ووجه الكاظمي بـ"اتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجتها، ابرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة". كما وجه الكاظمي ايضا بـ"إجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الإجتماعية، من خلال معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب اخرى".

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