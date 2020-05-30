تسجيل 10 وفيات و306 إصابات جديدة بكورونا في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 6179 حالة.
كما أشارت الوزارة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك إلى تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 195 حالة.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 66 حالة شفاء من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 3110 حالة.
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