اخبار العالم

تسجيل 10 وفيات و306 إصابات جديدة بكورونا في العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس المستجد(كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 6179 حالة.

كما أشارت الوزارة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك إلى تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 195 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 66 حالة شفاء من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 3110 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 10 وفيات و306 إصابات جديدة بكورونا في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا