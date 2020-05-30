بني ملال.. أرباب المخابز يطالبون بتمديد أوقات العمل في زمن كورونا

طالبت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات بجهة بني ملال- خنفيرة، من السلطات المحلية تمديد أوقات العمل والعدول على استخدام التوقيت الجديدة، للاغلاق “4 عصرا”، نظرا لما يسببه ذلك من خسائر كبيرة واضرار مادية جسيمة.
واستغربت الفدرالية، في شكاية موجهة لوالي بني ملال، من كون المدينة، هي الوحيدة بالمغرب وبالجهة التي تعتمد توقيت الرابعة عصرا، فيما المخابز بباقي المدن تغلق ابوابها في حدود الساعة السادسة مساء.
وطالبت الفدرالية بإشرتكها في صياغة القرار، مع مراعاة خصوصية أن مادة الخبز لا تدخل في خانة المواد الجاهزة، مع ما يتطلبه في إعدادها من الكثير من الجهد والوقت، إضافة لكونها مدة غير قابلة للتخزين.
وأشار الخبازون ببني ملال، الى أن قرار الإغلاق سيكلفهم خسائر مادية جسيمة، وسوف لن يتحمل الجسم المهني تداعياتها، وفق الشكاية.
وكانت السطات المحلية، قد قررت تغير مواعيد الإغلاق مباشرة بعد شهر رمضان بإغلاق المخابز ومحلات المواد الغدائية مع الساعة 16:00 عصرا.
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