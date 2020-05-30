المنافذ الحدودية تعلن تمديد الحظر وايقاف رحلات الوافدين العراقيين لمدة اسبوع

أعلن عضو لجنة الصحة والسلامة الوطنية رئيس المنافذ الحدودية عمر الوائلي، السبت، تمديد حظر التجوال وايقاف رحلات الوافدين العراقيين لمدة أسبوع اعتباراً من يوم غد الأحد. وقال الوائلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة عقدت اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة لجنة خلية الأزمة البرلمانية واتخذت جملة من المقررات منها تمديد حظر التجوال على عموم العراق لمدة أسبوع واحد ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 31 آيار".



واضاف أنه "تم اتخاذ قرار بإيقاف رحلات الوافدين العراقيين اسبوع واحد لغرض إعادة تهيئة المستلزمات الطبية الضرورية لفحصهم ،وان هنالك إجراءات رادعة بحق المخالفين لقرار الحظر وبحق التجمعات التي تعتبر من مسببات انتشار الوباء وتصاعد اعداد المصابين به".

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