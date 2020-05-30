شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دعم إماراتي إلى السودان لمواجهة وباء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 11 طنا من الإمدادات الطبية إلى السودان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد يستفيد منها أكثر من 11 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.



ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن حمد محمد حميد الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السودان قوله: "تقف دولة الإمارات إلى جانب السودان في مواجهة أحد التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً على الصحة والأمن. ومع إيصال المساعدات اليوم، فإن هدفنا هو أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في السودان مجهزين بشكل أفضل لمكافحة الوباء والتغلب على هذه الأزمة".

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