محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سائقي مركبات الأجرة حال وجود أي راكب بدون كمامة طبية.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أنه اعتبارا من اليوم السبت، سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقي كافة أنواع مركبات الأجرة (داخل المدن وبين المحافظات) في حالة وجود أي راكب غير مرتدي الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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كانت هذه تفاصيل خبر "مسؤول عن سلامته".. الداخلية تعلن معاقبة السائقين حال عدم ارتداء راكب الكمامة الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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