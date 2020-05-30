شروط وطريقة التسجيل في منحة "مستقبلنا.. رقمي" لتنمية مهارات التكنولوجيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن منحة "مستقبلنا.. رقمي" لتدريب الشباب على مهارات تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات لبناء مصر الرقمية.

وتأتي منحة "مستقبلنا.. رقمي" التي أطلقتها "ايتيدا"، لتدريب الشباب على مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة وذات الطلب المتزايد.

وتستهدف المنحة تدريب 100 ألف شاب وشابة عن بُعد على مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني، وذلك من خلال مسارات تدريبية متخصصة تم إعدادها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية ويتم توفيرها على منصة "يوداستي" العالمية والرائدة في مجال التعلم عبر الإنترنت.

وتهدف المبادرة لاستيعاب أكبر عدد من المتقدمين على اختلاف قدراتهم الفنية.

وتتيح المبادرة التدريب على 4 مستويات وهي المستوى الأساسي والمحترف والمتقدم والمستوى المتميز بإجمالي 12 مسار تدريبي تغطي المهارات التكنولوجية الأكثر طلباً ونمواً على المستوى المحلي والعالمي.

تخصصات التدريب

1- تطوير موقع إلكتروني

2- تحليل بيانات

3- تسويق إلكتروني

طريقة التسجيل في منحة مستقبلنا رقمي

1- اختار المسار التدريبي الذي تريده "تطوير الويب -علوم تحليل البيانات - تسويق إلكتروني".

2- اختر المستوى الذي يناسبك

مسار التحدي "5 أسابيع"

مسار التخصص "شهرين"

مسار الاحتراف "3 أشهر"

3- ابدأ رحلتك التعليمية بالتعاون مع مؤسسة "يوداسيتي UDACITY"

4- تخرج واحصل على شهادتك المعتمدة من "يوداسيتي UDACITY"

وتستهدف المبادرة تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات العالمية ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقمية وإتاحة فرص عمل للشباب المصري على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على احتراف الوظائف الرقمية الحرة وكذلك وضع الأساس لنظام وطني متكامل للإمداد بالكوادر المدربة في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وتتضمن المنحة تنفيذ كل متدرب لعدد من المشروعات التكنولوجية مع توفير مراجعين لتصحيح وتقييم هذه المشروعات، وكذلك عقد مجموعات تعليمية بإشراف موجهين متخصصين لتشجيع نقل المعرفة بين المتدربين وعرض نماذج أعمال وتجارب ونماذج ناجحة للعمل الحر والعمل عن بعد.

وللتعرف على شروط الالتحاق بالمنحة والمسارات المتاحة، يرجى الرجوع إلى صفحة المبادرة على موقع الهيئة http://www.itida.gov.eg/egFWD، وللتسجيل واختبار المسار التدريبي المناسب يرجى زيارة الموقع الخاص بالمبادرة على الرابط التالي http://www.egFWD.com/.