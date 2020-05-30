الصحة العمانية: 603 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 603 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، منها 260 حالة لعمانيين، و343 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 10423 حالة إصابة.

وأشارت الوزارة، في بيان لها بثته وكالة الأنباء العمانية اليوم، إلى تسجيل حالة وفاة لمواطن مصاب

بمرض كورونا ويبلغ من العمر 76 عامًا، ليصل عدد الوفيات من هذا المرض إلى 42 حالة وفاة، فيما تماثلت (2396) حالة للشفاء.

وكانت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا، أعلنت إنهاء العمل بقرار إعفاء

الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، وضرورة عودة ما لا يقلّ عن 50 % من موظفي كل جهة، ابتداء من الأحد المقبل .

وقالت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، إن لرئيس الوحدة الحكومية اتخاذ القرار المناسب لضمان انتظام أداء الوحدة لأعمالها وخدماتها، مع وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتشار المرض.