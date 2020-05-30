علي حمدان: اليوم هناك حاجة للكهرباء وليس للجغرافيا والمطلوب خطوات عملية على الارض

اشار المستشار الاعلامي لرئيس ​مجلس النواب​ ​علي حمدان​ الى ان علاقة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ جيدة جدا برئيس ​الحكومة​ حسان الدياب، والمرحلة الحالية بحاجة الى تظافر جهود الجميع للوصول الى بر الامان. واوضح بأنه طوال فترى اخر 12 سنة هناك جهة واحدة تشرف على ​قطاع الكهرباء​ وقد تم تحديث هذه الخطة عدة مرات، بالمقابل نحن بحاجة الى خطوات عملية، لان الوزارة فيها مستودع من الخطط. وذكر بأن هناك 37 بالمئة من ​الطاقة الكهربائية​ هدر كهربائي، والموضوع يجب ان لا يتم بحثه بال​سياسة​ بل يجب بحثه تقنيا. وكشف بأن هناك معمل كهرباء في صور 70 ميغا ولا يتم تشغيله لانه مكلف، والاولية اليوم في التلزيمات هي للزهراني و​دير عمار​. واكد انه لا مانع من استعمال الاراضي المستملكة منذ العام 1970 في حنوش بحال كان هناك حاجة اليه، واكد ان اليوم هناك حاجة للكهرباء وليس للجغرافيا والمطلوب خطوات عملية على الارض.

واعتبر حمدان في حديث تلفزيوني، بأن المستشارين الدوليين طلبوا عدم زيادة الاعباء في الاستملاكات في ​سلعاتا​، ونحن ب​السياسة​ لا مشكلة سياسية مع ​التيار الوطني الحر​ بل ما نتحدث عنه هو ملف تقني. واكد ان ارادة الرئيس نبيه بري ليست عكس توجه وارادة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​.

واوضح بأن ​الشيعة​ هو ​لبنان​يون شيعة، والامام المغيب ​موسى الصدر​ حفظ له تعبير في الوثيقة الوطنية بأن "لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه"، والتضحيات التي قدمناها هي في سبيل لبنان وليس في سبيل ​تحقيق​ مصالح. واكد ان الشيعة هم وجه من وجوه لبنان الاصليين. واكد ان الرئيس بري يمثل طرح سياسي واضح، وخياراته وطنية معروفة وهناك نهج سياسي ارثاه الامام الصدر، وهو ابقى على احياء القضية والشعلة القائمة لتحقيق الاصلاحات السياسية، ونحن نطمح لتطبيق ​الطائف​ وتطويره، وهذا ليس سرا، وهذا التطوير يمكن ان يحتاج الى تعديل قوانين او تعديل ​الدستور​.