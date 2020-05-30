وزارة الأشغال باشرت جرف الثلوج لفتح طريق عيناتا الأرز لليوم الثاني

تواصل جرافات ​وزارة الاشغال العامة والنقل​، لليوم الثاني على التوالي، جرف ​الثلوج​ ل​فتح طريق​ ​عيناتا​ - ​الأرز​، بإشراف مباشر من المديرية الاقليمية في ​البقاع​، ومتابعة ​وزير الاشغال​ العامة والنقل ​ميشال نجار​ وبتوجيه منه. والعمل جار لفتح طريقي: عيناتا - الأرز- نساف البطرق، وطريق الأرز-عيون أرغش- برقا، حيث تتواجد نسافات متفاوتة السماكة على طول الطريقين، يتجاوز ارتفاعها في بعض الاماكن 10 أمتار. إضغط للمزيد

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