بلدية برجا سجلت إصابتين بكورونا وافدتين من الخارج

أعلنت اللجنة الصحية في خلية الأزمة في بلدية برجا، أنه "تم تسجيل إصابتين مثبتتين مخبريا بفيروس كورونا لشخصين وافدين من الخارج، لرجل وزوجته، وهما من سكان برجا، بعد إجراء فحوص ل 4 أشخاص،"، مشيرا الى أن "هناك نتيجة واحدة فقط لم تصدر بعد".
ولفتت الى إنه تم التواصل مع الأشخاص المخالطين في شكل مباشر وغير مباشر للحالتين المثبتتين، وطلب منهم التزام الحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوما.
وأكدت اللجنة أنها "تتابع العائدين من خارج لبنان، لناحية التأكد من إلتزامهم الحجر المنزلي، ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم التزام الحجر.
وتمنت من أهالي برجا بشكل عام "التزام قرار التعبئة العامة لما فيه مصلحة الجميع".
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