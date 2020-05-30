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بلدية برجا سجلت إصابتين بكورونا وافدتين من الخارج

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أعلنت اللجنة الصحية في خلية ​الأزمة​ في ​بلدية برجا​، أنه "تم تسجيل إصابتين مثبتتين مخبريا ب​فيروس ​ لشخصين وافدين من الخارج، لرجل وزوجته، وهما من سكان برجا، بعد إجراء فحوص ل 4 أشخاص،"، مشيرا الى أن "هناك نتيجة واحدة فقط لم تصدر بعد".

ولفتت الى إنه تم التواصل مع الأشخاص المخالطين في شكل مباشر وغير مباشر للحالتين المثبتتين، وطلب منهم التزام ​الحجر المنزلي​ لمدة أربعة عشر يوما.

وأكدت اللجنة أنها "تتابع العائدين من خارج ​لبنان​، لناحية التأكد من إلتزامهم الحجر المنزلي، ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم التزام الحجر.

وتمنت من أهالي برجا بشكل عام "التزام قرار التعبئة العامة لما فيه مصلحة الجميع".

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