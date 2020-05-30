كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابة جنديين أمريكيين في كوريا الجنوبية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية(USFK) في بيان إن اثنين من أعضاء الخدمة الأمريكية المعينين حديثا في كوريا كانت نتائج اختباراتهم لـ Covid-19 ايجابية لدي وصولهما إلى كوريا الجنوبية من الولايات المتحدة في رحلة مستأجرة من قبل الحكومة الأمريكية.

وصل الاثنين إلى قاعدة أوسان الجوية في 27 مايو، وكانا في الحجر الصحي الإلزامي في ثكنات كامب همفريز المخصصة في انتظار نتائج اختبارات Covid-19.

يعالج الجنود في ثكنات العزلة في معسكر همفريز، المخصص لحالات Covid-19 المؤكدة.

