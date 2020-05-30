كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تضاعف عدد ضحايا كورونا في المكسيك في غضون أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت المكسيك 3227 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي و371 حالة وفاة إضافية بالفيروس يوم الجمعة.

وقد تضاعف عدد القتلى في البلاد، وهو الآن 9415، تقريبًا في الأسبوعين الماضيين، ولا يزال ثاني أعلى عدد في أمريكا اللاتينية، بعد البرازيل.

من المرجح أن تتخطى المكسيك 10000 حالة وفاة بفيروس كورونا في نهاية هذا الأسبوع، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة الآن 84،627.

ستبدأ الحكومة في إعادة فتح قطاعات محدودة من الاقتصاد في أجزاء مختارة من البلاد يوم الاثنين.

