كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كيف نجحت "فيتنام" في إبقاء حصيلة وفيات كورونا "صفر"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عندما نظر العالم إلى آسيا للحصول على أمثلة ناجحة في التعامل مع تفشي الفيروس التاجي الجديد، كانت معظم العيون على كوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج. ولكن هناك قصة نجاح واحدة تم تجاهلها - فيتنام.

ولم تبلغ الدولة التي يبلغ عدد سكانها 97 مليون نسمة حتى الآن عن حالة وفاة واحدة مرتبطة بالفيروس التاجي، ولديها اليوم السبت 328 حالة مؤكدة فقط، على الرغم من حدودها الطويلة مع الصين، واستقبال ملايين الزوار الصينيين كل عام.

هذا أمر رائع للغاية بالنظر إلى أن فيتنام بلد متوسط الدخل مع نظام رعاية صحية أقل تقدمًا من غيرها في المنطقة. ووفقًا للبنك الدولي، فإن لديها ثمانية أطباء فقط لكل 10000 شخص، أي ثلث النسبة في كوريا الجنوبية.

بعد إغلاق دام ثلاثة أسابيع على الصعيد الوطني، رفعت فيتنام قواعد التباعد الاجتماعي في أواخر أبريل. ولم تبلغ عن أي إصابات محلية لأكثر من 40 يومًا. كما أعيد فتح الأعمال والمدارس، وعادت الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها.

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بالنسبة للمتشككين، قد تبدو الأرقام الرسمية في فيتنام جيدة للغاية بحيث لا يمكن تصديقها. لكن قال جاي ثويتس، طبيب الأمراض المعدية الذي يعمل في أحد المستشفيات الرئيسية التي حددتها الحكومة الفيتنامية لعلاج مرضى Covid-19، إن الأرقام تتطابق مع الواقع على الأرض.

قال ثويتس، الذي يرأس أيضا وحدة البحوث السريرية في جامعة أكسفورد في مدينة هو تشي منه: "أذهب إلى الأجنحة كل يوم، وأنا أعرف الحالات، وأعلم أنه لم يكن هناك وفيات".

إذن، كيف بدت فيتنام وكأنها خالفت الاتجاه العالمي وهربت إلى حد كبير من آفة الفيروس التاجي؟ الجواب، وفقا لخبراء الصحة العامة، يكمن في مجموعة من العوامل، من استجابة الحكومة السريعة والمبكرة لمنع انتشار الفيروس، إلى تتبع الاتصال الصارم والحجر الصحي والاتصال العام الفعال.

