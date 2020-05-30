شكرا لقرائتكم خبر عن 1,225 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة بأمريكا والان مع التفاصيل

السبت 30 مايو 2020 سجّلت الولايات المتحدة 1,225 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الساعة 8,30 مساء الجمعة (00,30 بتوقيت غرينتش السبت).

وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 102,798.

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