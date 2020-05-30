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العراق الاول عربيا في مستوى الذكاء

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احتل العراق المرتبة الاولى في مستوى الذكاء حسب موقع Brainstats العالمي الذي يعنى بالتصنيف الدول حسب الذكاء.

وحسب الموقع فان "العراق جاء في المرتبة الاولى باذكى الشعوب العربية حيث حصل على المرتبة 20 من بين دول العالم وبمعدل 87 يليه الكويت وبمعدل 86 ومن ثم اليمن بالمرتبة الثالثة بمعدل ذكاء 85 ومن ثم الاردن والامارات والمغرب والسعودية بالمرتبة الرابعة وبمعدل 84 ومن ثم بالمرتبة الخامسة جاءت الجزائر وسوريا والبحرين وليبيا وتونس وعمان وبمعدل 83".

 

واشار الموقع الى ان "لبنان احتلت المرتبة السادسة وبمعدل 82 ومن ثم المرتبة السابعة جاءت مصر وبمعدل 81 ومن ثم قطر بالمرتبة الثامنة بمعدل 78 ومن ثم السودان بالمرتبة التاسعة بمعدل 71".

 

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وبين الموقع ان "كل من هونغ كونغ وسنغافورة احتلتا المرتبة الاولى بنقس معدل مستوى الذكاء وبواقع 108 تليهما كوريا الجنوبية بمعدل 106 ومن ثم اليابان بمعدل 105، فيما تذيلت غينيا الاستوائية المرتبة الاخيرة في معدل متوسط الذكاء وبواقع 59".

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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