شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميركل ترفض دعوة ترامب لحضور قمة السبع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 ذكرت شبكة بوليتيكو الإعلامية الأمريكية، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت دعوة من الرئيس دونالد ترامب لحضور قمة مقترحة لمجموعة السبع في الولايات المتحدة.

ونقلت بوليتيكو عن شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية قوله "تشكر المستشارة الرئيس ترامب على دعوته لها لقمة مجموعة السبع في نهاية يونيو/ حزيران المقبل في واشنطن. حتى اليوم وفي ضوء وضع وباء كورونا إجمالا فإنها لا يمكنها الموافقة على الحضور شخصيا والقيام برحلة إلى واشنطن". Advertisements وأضاف قائلا "ستواصل بالطبع متابعة تطورات الوباء". وكان البيت الأبيض ذكر الثلاثاء الماضي أن ترامب يرى أن عقد قمة لمجموعة السبع في الولايات المتحدة قرب نهاية يونيو/ حزيران هي أفضل مثال لرفع قيود العزل العام.

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