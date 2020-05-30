ميركل ترفض دعوة ترامب إلى حضور قمة مجموعة السبع شخصيا في واشنطن

اشار الناطق باسم المستشارة الألمانية الى أن أنجيلا ميركل ترفض التوجه شخصيا إلى ​واشنطن​ لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى كما اقترح الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بسبب وباء كوفيد-19.

وقال شتيفن سايفرت لموقع "بوليتيكو" الالكتروني الأميركي "حتى اليوم ونظرا للوضع العام للوباء، لا يمكن القبول بمشاركتها شخصيا وبرحلة إلى واشنطن". وأضاف أن "المستشارة ​الفدرالية​ تشكر الرئيس على دعوته إلى قمة ​مجموعة السبع​".

وميركل المتخصصة أساسا في ​العلوم​، هي أول مسؤولة ترفض رسميا الدعوة للحضور شخصيا، في مجموعة السبع التي تضم ​اليابان​ وكندا و​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​إيطاليا​.

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وتبلغ ميركل من العمر 65 عاما مثل رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​، ما يجعلهما أكثر عرضة للإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد، بينما تحتل ​الولايات المتحدة​ هي أول دولة عالمياً من حيث عدد الضحايا، من إصابات (1,7 مليون شخص) و​وفيات​ (أكثر من مئة ألف).

وكان ​البيت الأبيض​ أعلن في منتصف آذار أنه تخلى، بسبب الوباء، عن عقد اجتماع بحضور رؤساء الدول والحكومات في المقر الرئاسي في ​كامب ديفيد​ بولاية ميريلاند المجاورة، مشيرا إلى أنه يفضل أن يجريه عبر الدائرة المغلقة.

لكن الرئيس دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في حزيران "في البيت الأبيض بجزئها الأكبر" وإن كانت بعض اللقاءات ستنظم في كامب ديفيد.