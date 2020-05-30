السلطات الصحية بالصين: تسجيل 4 حالات جديدة بكورونا بالصين من الوافدين

أظهرت بيانات السلطات الصحية ب​الصين​ تسجيل أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، وذلك بعد خلو اليوم السابق من أي إصابات.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية على موقعها الالكتروني أن "الحالات الأربع جميعها وافدة من خارج الصين".

ويبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في الصين حتى الآن 4634، وإجمالي الإصابات أكثر من 82 ألف حالة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3077.

من جهتها أشارت المتحدثة باسم المركز الحكومي لإدارة حالات كوفيد 19 بانبرابا يونجتراكول الى إن "المريض الجديد وصل إلى تايلاند عبر الحدود البرية مع ماليزيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكان في الحجر الصحي".