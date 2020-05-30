البرلمان النمساوي يوجه صفعة جديدة لحزب الله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدر البرلمان النمساوي توصية جديدة باتخاذ إجراءات مشددة ضد أنشطة مليشيا حزب الله اللبناني في البلاد.



وقالت وكالة الأنباء النمساوية الحكومية، إن البرلمان وافق بأغلبية كبيرة على مشروع القرار الذي حمل رقم 394/A، وقدمه حزبا الائتلاف الحاكم؛ الشعب "يمين وسط" والخضر "يسار".

ونص القرار الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه على أن "الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله غير مبرر، فحزب الله منظمة إرهابية بالكامل".

وتابع "جهود الحكومة النمساوية المضنية لمكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي يقوم بها حزب الله على الأراضي النمساوية، محل ترحيب كبير، لكننا بحاجة إلى إجراءات أخرى أكثر قوة".

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وتابع "نطالب الحكومة النمساوية باتخاذ التدابير المناسبة والفعالة ضد الأنشطة الإرهابية والإجرامية من قبل أنصار مليشيا حزب الله في النمسا".

وأضاف "نطالب الحكومة بمنع تمويل حزب الله من خلال أنشطة غسيل الأموال، والعمل على إعادة تقييم أنماط التعامل مع حزب الله داخل الاتحاد الأوروبي".

وتأتي هذه الخطوة لتزيد الضغط على مليشيا حزب الله في النمسا، بعد أن اتخذت البلاد قرارا في مارس/ آذار 2019 ، بحظر استخدام شعارات أو أعلام مليشيا حزب الله في أراضيها.

كما تأتي بعد شهر من إعلان ألمانيا حظر أنشطة حزب الله بالكامل على أراضيها؛ كما تصنف هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا حزب الله منظمة إرهابية.