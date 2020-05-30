إطلاق مبادرة "متواصلين" لخدمة موظفي 14 جهة في عجمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت دائرة الموارد البشرية في عجمان، مبادرة «متواصلين» لتحقيق التواصل الفعال مع موظفي الجهات الحكومية في الإمارة، بهدف تقديم المعلومات والإجابة عن استفسارات الموظفين في 14 جهة.



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وأكدت موزة الشامسي، مديرة إدارة سياسات الموارد البشرية في الدائرة، أن إطلاق المبادرة يأتي ضمن اختصاصات الدائرة في خلق وتطوير قنوات التواصل الفعالة وتبادل المعلومات مع الموظفين، ومساعدتهم والرد على جميع استفساراتهم المتعلقة في نطاق الأحكام التنظيمية للعمل عن بُعد بالجهات الحكومية في إمارة عجمان لضمان استمرارية الأعمال والخدمات لدى الجهات الحكومية، وكذلك تقديم النصح والاستشارات الفنية والقانونية حول كل ما يتعلق بقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية وأنظمة الموارد البشرية، بهدف تطوير عمل الكوادر بما ينسجم مع توجهات الدولة ورؤية عجمان 2021، وتحقيق الرضا الوظيفي لجميع موظفي الحكومة.

وأشارت الشامسي إلى حرص الدائرة على تقديم الدعم لموظفي الجهات الحكومية في إنجاز مهامهم، من خلال الإجابة عن استفساراتهم، وتفعيل قنوات التواصل معهم والاستفادة من الملاحظات والاستفسارات الواردة من الموظفين والتي تسهم في تطوير أنظمة العمل، إلى جانب تطوير العمل الوظيفي وتعزيز الوعي الوظيفي بأنظمة وقوانين الموارد البشرية في حكومة عجمان.

كما تم تحديد آلية التواصل وتقديم الاستفسارات عبر البريد إلكتروني [email protected]، شرط أن يكون الاستفسار في النطاق المخصص للمبادرة، وأن يكون الموظف على رأس عمله في إحدى الجهات الحكومية في إمارة عجمان.