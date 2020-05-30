وزير الصحة: الامور تسير على السكة بشكل سليم والناس بدأت تنضبط

أكد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في حديث صحافي أن "الامور تسير على السكة بشكل سليم، والناس بدأت تنضبط، والدليل انّ عدد ال​حالات​ بدأ ينخفض وانا راضٍ عن هذه النتائج، وإن شاء الله سيبقى ​اللبنانيون​ ملتزمين".

وحول فتح البلد، أوضح حسن أن "كله رهن تثبيت الارقام. نحن سنراقب لمدة اسبوعين، فإذا استمرت الارقام على ما هي عليه فسننطلق كما يجب وسنفتح 70 % من البلد، مثل ​المطار​ والمولات وغيرها، أما ​دور الحضانة​ فسنتركها لمرحلة لاحقة لأنّ هناك آلية يجب ان نتّبعها، خصوصاً انّ الصغار ينقلون العدوى لأقاربهم بشكل سريع جداً، وأنا أخاف ان نقع في المحظور، ولهذا السبب دور الحضانة مؤجّلة وسنسير بها بالسلاسة المطلوبة".

أوضح حسن أنه "ما دام ​كورونا​ هو مصنّف وباء سيكون للمطار ترتيبات خاصة مثل اول ايام انتشار الوباء، وسنستمر بالاجراءات الوقائية لمنع جَلب حالات من الخارج تتعدى قدرة النظام الصحي اللبناني على الاستيعاب، والحجر سيبقى إجباريّاً مع إجراءات وترتيبات ستبقى على أرض المطار".