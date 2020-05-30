وسائل إعلام: إغلاق أبواب البيت الأبيض عقب احتجاجات على مقتل جورج فلويد المزيد

قالت وسائل إعلام أمريكية، فجر السبت، إنه تم إغلاق أبواب البيت الأبيض عقب احتجاجات على مقتل جورج فلويد.

كما أعلنت السلطات الأمريكية حظر التجول بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في ظل أعمال الشغب بعد وفاة فلويد على يد الشرطة.

وفي وقت سابق، وجه الإدعاء الأمريكي إلى الشرطي الذي ركع على رقبة الرجل الأسود جورج فلويد الذي توفي لاحقا، أثناء توقيفه في مينيابوليس في ولاية مينيسوتا تهمة القتل غير المتعمد.

وقال مدعي المنطقة مايك فريمان في تصريحات صحفية:إن" عنصر الشرطة السابق ديريك شوفين، وجهت إليه تهمة القتل غير المتعمد من قبل مكتب مدعي منطقة هينبين".

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وأوقف الشرطي المتهم في مقتل جورج فلويد، الرجل الأسود البالغ من العمر 46 عاما الذي قضى أثناء اعتقاله في مينيابوليس، في شمال الولايات المتحدة كما أعلنت السلطات المحلية الجمعة.

وقال جون هارينغتون من دائرة الأمن المدني في ولاية مينيسوتا إن "الشرطي الضالع في مقتل فلويد، تم التعريف عنه على أنه ديريك شوفن، ووضع قيد الحجز".

وكانت معظم التظاهرات سلمية في البداية، وأقامت قوات الشرطة سلاسل لاحتواء الحشود، واستخدمت الغاز المسيل للدموع أمام المركز الذي كان يعمل فيه العناصر المتهمون بالتسبب بموت الرجل الأسود.

وبدأت التظاهرات قبيل مساء الخميس بعدد كبير من المحتجين الذين وضعوا كمامات واقية من فيروس كورونا المستجد، بينما تحدثت شرطة مدينة سانت بول المجاورة عن أضرار وسرقات أيضا.