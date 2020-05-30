السلطات السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجي للمسجد النبوي اعتباراً من الأحد المقبل

اعتمدت السلطات السعودية خطة للفتح التدريجي للمسجد النبوي اعتبارًا من الأحد المقبل، بعد إغلاق دام نحو 3 أشهر أمام المصلين، عبر 3 مراحل. المرحلة الثانية ستبدأ الأحد المقبل، ستقام صلاة الجماعة في المساجد، عدا مدينة مكة المكرمة التي ستعود مساجدها لإقامة الصلاة بها في نهاية المرحلة الثانية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس" أمس أنه تقرر السماح بإقامة صلوات الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، باستثناء مكة المكرمة، بداية من الأحد إلى 20 حزيران المقبل.
وأفادت بتواصل تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف والرحلات الجوية إلى إشعار آخر، فيما تستمر صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق التدابير الصحية الاحترازية المتبعة.
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