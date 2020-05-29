قرقاش: ريادة الإمارات تعززت في التعامل مع أزمة كورونا

الجمعة 29 مايو 2020

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش: إن ريادة الإمارات ونموذجها تعززت في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد السبب لمرض "كوفيد - 19". وذكر قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أنه "في حسابات الربح والخسارة الجيوسياسية والمرتبطة بإدارة أزمة فيروس كورونا تتعزز ريادة الإمارات ونموذجها، تعاملنا مع الأزمة بجدية ومنهجية أصبحت سمة للإمارات".



وأضاف: أن "القيادة المتابعة والموجهة، والمنهج العلمي، والتوازن الدقيق بين الإجراءات الصارمة والانفتاح الاقتصادي أثبت حكمته، ونجحنا بامتياز في اختبار كفاءة وقدرة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وفي كل اتصال عمل خارجي أجريه يصلني التقدير لمنهجية الإمارات واستعدادها المبكر". واستطرد: "احترام في محله للعمل المخلص الدؤوب بما فيه إجراء مليوني فحص (ويتصاعد). نعم، ستقاس قدرات الدول بكيفية تعاملها مع هذه الأزمة العالمية".

Advertisements

هذا وتبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد القادم، مرحلة جديدة من التعايش مع جائحة فيروس كورونا؛ حيث يبدأ العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30%، وذلك في إطار الخطط التدريجية للعودة الكاملة للعمل.

وجاءت هذه الخطوة ضمن حزمة من السياسات والإجراءات الرامية إلى تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد لعدد من الفئات التي تم استثناؤها من القرار.

وتعد الإمارات من بين أفضل الدول في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ حيث احتلت المركز الأول عربياً و18 عالمياً في كفاءة وفاعلية العلاج خلال الجائحة، وفقاً لأحد مراكز الأبحاث البريطانية.