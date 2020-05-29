صحيفة: يد الخير الإماراتية دارت على الست قارات

الجمعة 29 مايو 2020

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الجمعة، تحت عنوان "الإمارات.. منارة الخير والإنسانية": إن "العالم كله يشهد بأن علم دولة الإمارات العربية المتحدة، كان وما زال يرفرف عالياً في ميدان الخير والإغاثة، في أي بقعة حول دول العالم". وأضافت الصحيفة الإماراتية: وصنعت الدولة فارق في نواتج العمل وطريقة الأداء، في تعاملها الإنساني مع جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بعدما جسدت روح الإخاء والتعاون، بوقوفها بقوة مع دول العالم في أحلك الظروف، بدعم ملموس وسخاء لا ينقطع، إنطلاقاً من عقیدتها وقناعتها بأهمیة الشراكة الدولیة.



وذكرت: أن منارة الخير الإماراتية تخطت بإنسانيتها ومبادراتها حدود الجغرافيا، لتحقق الريادة في المقاييس الدولية على مستوى الإنفاق الخيري والإغاثة الإنسانية؛ حيث تلقت إشادات قوية من منظمات دولية عدة، على رأسها منظمة الصحة العالمية، بعدما حققت السبق في الاستجابة النوعیة والمؤثرة تجاه الجائحة، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، من تقييد لحركة السفر. ولفتت إلى أن دولة الإمارات قدمت إلى أكثر من 56 دولة حول العالم، مساعدات تجاوزت 650 طناً من المستلزمات الطبية المتنوعة، بهدف دعم وتعزيز جهود العاملين في المستشفيات للتصدي واحتواء وباء كورونا في العالم.

وأفادت بأن يد الخير الإماراتية دارت في الست قارات، ولم تستثنِ لا الدول الغنية ولا الفقيرة، تفوقت بها عن دول العالم، منطلقة من تجليات عظمة الإنسانية في أنصع صورها وأدق تفاصيلها، فهو الخير الذي لا تغيب عنه الشمس، فإسهامات الإمارات لنجدة المستضعفين والمنكوبين في العالم، تعتبر امتداداً لإيمان الدولة وقيادتها الرشيدة، بأهمية العطاء الإنساني، في رسم البسمة على شفاه شعوب العالم، وتأصيل ينابيع الإنسانية في ظل الأزمات.