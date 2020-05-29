قال شهود من وكالة "رويترز" يوم الجمعة، إن سكانًا في العاصمة الهندية نيودلهي شعروا بهزات أرضية نجمت عن زلزال وقع. أرضية نجمت عن زلزال وقع. وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال الذي بلغت قوته 4.6 درجات ضرب ولاية هاريانا، الواقعة على الحدود مع نيودلهي. المتوسطي أن الزلزال الذي بلغت قوته 4.6 درجات ضرب ولاية هاريانا، الواقعة على الحدود مع نيودلهي. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.6 درجة يهز ولاية هاريانا الهندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.