اعتقال الشرطي الأميركي المتهم بقتل جورج فلويد في منيابوليس

ولم يعلن المفوض، في مؤتمر صحفي، أي تفاصيل عن التهم الموجهة للضابط الذي أقيل من منصبه بعد التسبب في الحادث.

وتسبب الحادث، الذي تم تصويره في مقطع فيديو، شهد انتشارًا واسعًا على شبكة الإنترنت، في اشتباكات وأعمال عنف في مدينة مينابوليس، الأمر الذي دفع إلى نشر قوات من الحرس الوطني لمساعدة الشرطة المحلية في احتواء الاشتباكات وأعمال العنف والحرائق.

Advertisements

وتحولت الاحتجاجات التي بدأت منذ 3 أيام، إلى أعمال عنف شملت أنحاء عدة من ولاية مينيسوتا الأميركية، بعد مقتل جورج فلويد

من جانبه، قال حاكم ولاية مينيسوتا الأميركية تيم فالز، إن تغريدة الرئيس دونالد ترامب عن مينيسوتا “ليست مفيدة”، عندما سئل عنها في مؤتمر صحفي.

وأضاف الحاكم، “هذا غير مفيد، مدينة مينابوليس تفعل كل ما في وسعها. إذا ارتكبت أخطاء وكانت هناك مساءلة، علينا القيام بذلك. ولكن في اللحظة التي نكون فيها، في لحظة شديدة التقلب، أي شيء قد يضيف الوقود إلى الحريق، يمثل تحديا حقاً”.