سيناتور أمريكي يدعو للتحقيق مع تويتر لانتهاكه عقوبات إيران

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/5/29 10:22 م بتوقيت أبوظبي
دعا السيناتور الجمهوري تيد كروز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إجراء تحقيق جنائي مع شركة "تويتر"، لانتهاكها العقوبات الأمريكية ضد إيران عن عمد.
وقال النائب الجمهوري، إن الشركة تنتهك العقوبات الأمريكية ضد إيران من خلال منح أفراد خاضعين للعقوبات حسابات للتواصل الاجتماعي، بحسب وكالة أنباء بلومبرج، الجمعة.
وطلب كروز من وزير العدل بيل بار ووزير الخزانة ستيفن منوشين الأمريكيين بدء التحقيق، في رسالة مؤرخة بتاريخ اليوم الجمعة.
ويأتي الطلب بعد خطاب أرسله كروز وأعضاء آخرون بمجلس الشيوخ في السادس من فبراير/ شباط إلى الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، زاعمين أن الشركة ربما تواجه المسؤولية الجنائية والتعرض للعقوبات.
يذكر أن الرسالة تأتي في الوقت الذي يخوض فيه الرئيس دونالد ترامب مع تويتر معركة بصدد حقوق حرية التعبير.
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