كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اليمن تسجل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الجمعة، عن تسجيل إصابة واحدة و 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأشارت اللجنة الوطنية إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 283، بينها 65 وفاة، فيما تعافى 11 شخصا من فيروس كورونا.