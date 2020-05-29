الصحة الهندية تسجل 7466 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و175 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 7466 حالة إصابة حديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وهو أكبر ارتفاع تسجله البلاد في الإصابات اليومية حتى الآن.
ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس ارتفع إلى 165799 حالة، منوّهةً بأن 175 شخصا توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
كما أفادت بارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 4706 وفاة، لتتجاوز الهند بذلك حصيلة الوفيات المسجلة في الصين، التي ظهر بها الفيروس أواخر العام الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع في عدد الإصابات اليومية القياسي في الهند في الوقت الذي تخفف فيه الحكومة من تدابير الإغلاق.
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