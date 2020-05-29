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ديمبلي الأبرز بصفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ويوفنتوس

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، أن جناح ، عثمان ديمبلي، بات بطل مفاوضات النادي الكتالوني مع يوفنتوس بشأن عقد صفقة تبادلية.

وكان لاعب وسط برشلونة، آرثر ميلو، رفض مؤخرًا الانتقال إلى يوفنتوس نظير ارتداء نجم السيدة العجوز، ميراليم بيانيتش، لقميص البارسا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن يوفنتوس يرغب حاليًا في ضم ديمبلي وأرتورو فيدال من النادي الكتالوني نظير انتقال بيانيتش وماتيا دي تشيليو إلى برشلونة.

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ولفتت إلى أن يوفنتوس يريد ضم ديمبلي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، للحذر من تاريخ اللاعب الفرنسي مع الإصابات.

وأكدت أنه عقب الفشل مع آرثر، يتوجب على مسؤولي يوفنتوس إقناع ديمبلي وفيدال بالانتقال إلى تورينو.

ومما يذكر أن لاعب يوفنتوس السابق، فيدال، ارتبط بالانتقال إلى إنتر ميلان هذا الموسم، للعمل مجددًا تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

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