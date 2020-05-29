صلاح الدين تعلن تفاصيل اصابات كورونا المسجلة منذ بدء الجائحة

وقالت في بيان فصلت فيه الموقف الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظة وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "في ظل ازدياد عدد الإصابات بفايروس كورونا نهيب بالمواطنين الالتزام بحظر التجوال وتطبيق طرق الوقاية من العدوى واهمها الابتعاد عن المصافحة والتقبيل وتجنب التجمعات حفاظا على سلامتكم وللحد من انتشار هذا الوباء الخطير".وأوضحت أن "عدد الاصابات التي سجلت لدينا منذ بداية الجائحة حتى هذا اليوم بلغت ٢١ اصابة، ٩ منها اخرجت بعد اكتساب الشفاء و ١٢ حالة ما زالت راقدة في ردهات العزل في مستشفياتنا، و ٧ حالات منها من خارج المحافظة و ١٤ حالة من اهالي المحافظة، و١١ حالة من المدنيين و ١٠ حالات من العسكريين".

واضافت أن تفصيل الحالات من المدنيين كانت ٧ حالات من الوافدين من الخارج، و ٣ حالات محلية من سكان المحافظة و ١ حالة ملامسة موزعة كالتالي:



٤ حالات من قضاء سامراء و ٤ حالات من قضاء بلد و ٣ حالات من قضاء الطوز و ١ حاله من الدجيل و ١ حالة من الدور و ١ حالة من قضاء العلم.

وقدمت شكرها "للكوادر الطبية والتمريضية والكوادر الساندة لجهودهم الكبيرة في مكافحة هذا الوباء"، مؤكدة للاهالي بأن "تعاونكم معهم هو الدافع الأكبر والمهم للخلاص والحد من انتشار هذا الوباء".