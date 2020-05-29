صلاح الدين تعلن تفاصيل اصابات كورونا المسجلة منذ بدء الجائحة

اعلنت محافظة صلاح الدين، الجمعة، عن تفاصيل اصابات فيروس كورونا المسجلة في المحافظة منذ بدء الجائحة، مشيرة الى أن مجموعها بلغ حتى اليوم ٢١ اصابة، فيما دعت الاهالي الى الابتعاد عن المصافحة والتقبيل وتجنب التجمعات.
وأوضحت أن "عدد الاصابات التي سجلت لدينا منذ بداية الجائحة حتى هذا اليوم بلغت ٢١ اصابة، ٩ منها اخرجت بعد اكتساب الشفاء و ١٢ حالة ما زالت راقدة في ردهات العزل في مستشفياتنا، و ٧ حالات منها من خارج المحافظة و ١٤ حالة من اهالي المحافظة، و١١ حالة من المدنيين و ١٠ حالات من العسكريين".
واضافت أن تفصيل الحالات من المدنيين كانت ٧ حالات من الوافدين من الخارج، و ٣ حالات محلية من سكان المحافظة و ١ حالة ملامسة موزعة كالتالي:
وقدمت شكرها "للكوادر الطبية والتمريضية والكوادر الساندة لجهودهم الكبيرة في مكافحة هذا الوباء"، مؤكدة للاهالي بأن "تعاونكم معهم هو الدافع الأكبر والمهم للخلاص والحد من انتشار هذا الوباء".
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